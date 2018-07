Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile economice dintre SUA si aliatii sai nu afecteaza activitatile militare ale NATO, a declarat ambasadoarea americana la alianta, Kay Bailey Hutchison inainte ca Donald Trump sa calatoreasca la Bruxelles pentru summit-ul NATO de saptamana viitoare, scrie Politico, potrivit news.ro.„Toate…

- "Noi nu suntem asa pesimisti ca domnul Tusk, nu stiu de ce este atat de pesimist. Si ieri, in sesiunea destinata securitatii, m-am exprimat clar, si nu am fost singurul, pentru intarirea relatiei transatlantice. Am subliniat importanta acestei relatii, importanta relatiei dintre NATO si Uniune. Si…

- Autor: Adrian NASTASE Poate ca presedintele Johannis nu realizeaza dar „referendumul pe justitie” a avut loc. Sigur, mitingul de sambata a aratat forta vitala a PSD, capacitatea sa de mobilizare – e adevarat intr-o formula mai curand specifica partidelor de dreapta si societatii civile – dar, in acelasi…

- SUA vor aplica taxe vamale pe importurile de otel si aluminiu provenite din Uniunea Europeana, precum si din Mexic si Canada, incepand de vineri, a anunțat secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Statele Unite au decis, astfel, sa nu mai prelungeasca scutirea temporara acordata Uniunii Europene…

- Statele Unite ale Americii trebuie sa se confrunte cu un raspuns pe masura din partea Europei daca ele declara 'America First' si plaseaza propriile interese economice mai presus de ale celorlalti, a apreciat ministrul economiei german Peter Altmaier, relateaza vineri Reuters, informeaza Agerpres.Intr-un…

- Presedintele american, Donald Trump, a decis sa mentina pana la 1 iunie scutirea provizorie de taxe vamale la importurile de otel si aluminiu provenind din Uniunea Europeana, a informat luni seara Wall Street Journal (WSJ), potrivit agentiei France Presse, preluata de Agerpres. La 8 martie, Donald Trump…

- Pictorul, graficianul si ilustratorul de carți Ion Moraru s-a nascut la 22 aprilie 1950, în s. Dângeni, r-nul Ocnița. În 1997, a absolvit Colegiul de arte Plastice „Alexandru Plamadeala” din Chișinau, iar în 1985 si-a luat licenta la Institutul Poligrafic din…

- Statele Unite inunda piețele europene cu cantitați record de petrol brut, in timp ce producatorii americani profita din plin de pe urma pactului dintre Rusia și Organizația Țarilor Exportatoare de Petrol...