- Un spion sarb, care a fost expulzat din Romania in 2017 a fost in primele randuri la discursul de ieri al lui Vladimir Putin. Este vorba despre un cetațean al Serbiei, Branislav Zivkovici, care a fost acuzat ca spiona baza militara de la Mihail Kogalniceanu.

- Ieri, Vladimir Putin a susținut un discurs - mamut, de aproape doua ore, in care a anunțat ca Rusia nu renunța, nu cedeaza, ba chiar duduie de bine dupa sancțiunile UE. Daca unele declarații au parut fabulații, e firesc, fiindca exact asta erau. Cu Putin are apucaturi de dictator nu e un lucru pe…

- Vorbim despre o ședința extrem de importanta care era anunțata de mai mult timp, insa care vine intamplator dupa discursul de marți al lui Vladimir Putin, de la ora 11:00. La ședința vor participa liderii celor doua grupuri parlamentare de Aparare din Camera Deputaților și Senat, dar și mai mulți experți…

- Casa Alba anunța ca discursul lui Joe Biden din Polonia nu va fi un raspuns la atacurile lansate de Vladimir Putin in urma cu puțin timp, la adresa NATO și SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Declarația „ciudata” a deputatului George Simion, președintele AUR, cand a spus ca Romania sa nu mai ajute Republica Moldova, și compromisul Chișinaului in relația cu Tiraspolul pe tema gazelor (citam in ordine cronologica) au fost printre știrile de la sfarșitul saptamanii trecute cele mai comentate…