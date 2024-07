Stiri pe aceeasi tema

- Romania este aliatul si partenerul strategic care va lupta neobosit pentru libertate, pentru progres economic si pentru democratie, astfel incat cetatenii sa fie protejati si sa aiba o viata prospera, a afirmat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la receptia de Ziua Independentei, organizata la…

- Klaus Iohannis participa azi, 3 iulie, la recepția oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 248-a aniversari a Zilei Independenței. Șeful de stat este insoțit de premierul Marcel Ciolacu, unde au vorbit, cu ambasadorul Kathleen Kavalec, despre prietenia și colaborarile stranse…

- Romania a depasit toate asteptarile in calitate de membru NATO, a declarat miercuri, la receptia de Ziua Independentei, ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Kathleen Kavalec.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, in cadrul receptiei de la Ambasada Statelor Unite ale Americii, cu ocazia celei de-a 248-a aniversari a Zilei Independentei, ca spera ca Statele Unite sa ajunga, in anii urmatori, cel putin pe unul dintre primele trei locuri in topul investitorilor straini,…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, a declarat miercuri, cu ocazia recepției organizate cu ocazia Zilei Americii, ca angajamentul SUA fața de Romania “este de neclintit și esențial pentru protejarea valorilor noastre comune și a modului nostru de viața”: “Declarația…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 3 iulie, la receptia de la Ambasada SUA prilejuita de cea de-a 248-a aniversari a Zilei Independentei, ca Romania va continua sa lucreze impreuna cu SUA, iar „acest deziderat comun” se va concretiza „in cel mai scurt timp”.„Vreau sa amintesc de obiectivul…

- Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA in Romania, transmite, intr-un editorial publicat vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei, ca intr-un an in care mai multi alegatori decat oricand in istorie vor merge la urne, jurnalistii au un rol-cheie in a furniza cetatenilor informatii esentiale pentru…

- Kathleen Kavalec, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, s a aflat luni, 8 aprilie, in mijlocul locuitorilor musulmani si crestini din satul Tataru, comuna Comana, judetul Constanta. Vizita diplomatului, un prieten apropiat si statornic al comunitatii musulmane din Romania, a fost prilejuita…