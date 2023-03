Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, a declarat intr-un interviu pentru agenția de presa Agerpres ca țara noastra a jucat un rol important in asistenta umanitara acordata Ucrainei. Ea mai aratat ca prioritatile mandatului ei de ambasador vor fi securitatea, schimburile…

- Discursul de aproape doua ore susținut marți de Vladimir Putin arata doar slabiciune strategica și lipsa de viziune. Declarația a fost facuta de Kathleen Kavalec, ambasadorul american in Romania.

- Noua ambasadoare SUA in Romania, Kathleen Kavalec, spune ca este nerabdatoare sa lucreze cu oficialii romani in privinta ridicarii vizelor pentru calatoriile in Statele Unite, o chestiune care este de multi ani pe agenda bilaterala, dar care nu a inregistrat progrese, din cauza unor conditii tehnice,…

- Memorandumul de Ințelegere cuprinde un articol nou, care face referire la crearea și gestionarea in comun a unei platforme pentru valorificarea oportunitaților economice referitoare la viitoarea reconstrucție a Ucrainei. Astfel, CCIR va selecționa companiile romanești cu potențial adecvat cerințelor…

- Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, 30 ianuarie, la Palatul Victoria, cu directorul executiv al Fondului Monetar International, Paul Hilbers. Potrivit premierului, Romania a reusit sa atinga unul dintre cele mai dinamice ritmuri de dezvoltare la nivel european in ultimele doua decenii. Discuțiile au vizat…

- ”Discutiile acestea legate de impozitare au avut loc si anul trecut, atunci cand am decis pe prevederile din Codul Fiscal, care se aplica si in anul 2023. Sa discutam acum despre toate aceste masuri poate fi un subiect de analiza politica, sa venim sa ne discutam in spatiul public, cand nici macar nu…

- Nu este nimic condamnabil in a evita sa iesi in arena cu discursuri spectaculoase, cu conditia sa faci ceea ce trebuie - si cat trebuie - in chestiunile cu adevarat importante. Ceea ce ne duce la subiectul numarul unu din lista de teme enuntate de presedinte (si, in fond, subiectul numarul unu din orice…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a declarat vineri, 13 ianuarie, ca a vorbit cu noua ambasadoare a SUA in Romania, Kathleen Kavalec, inclusiv despre ceea ce trebuie facut pentru ca vizele sa nu mai fie necesare pentru romanii care vor sa calatoreasca in SUA. „Am avut…