- Nava maritima franceza de patrulare Commandant Birot, dislocata in Marea Neagra, face o escala in Portul Constanta, in perioada 4 -7 decembrie, in cadrul misiunilor regulate pentru a arata solidaritatea Frantei fata de aliatii sai si pentru a pastra libertatea de navigatie pe aceasta mare, a informat…

- Franta participa in diverse forme la securitatea Marii Negre, a declarat, vineri, ambasadoarea Michele Ramis, care a subliniat cooperarea militara dintre tara ei si Romania, mentionand in acest sens si teatrul de operatii din Mali. Diplomatul francez a prezentat membrii unui detasament…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a continuat luni, 25 noiembrie, seria intalnirilor cu ambasadorii acreditati la Bucuresti, in contextul consolidarii cooperarii bilaterale in domeniul apararii. Vizita la sediul Ministerului Apararii Nationale a ambasadorului Republicii Franceze la…

- Misiunea econimica din Japonia, organizata de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), in perioada 10-17 noiembrie 2019, a continuat cu o vizita a oficialilor CCIR, alaturi de cei ai ambasadei Romaniei in Japonia, la sediul Japan Extrenal Trade Organization (JETRO), precum și la cel al EU -…

- "Sectorul cresterii animalelor este si in acest an sector prioritar. Franta este cu adevarat o tara a crescatorilor si o sursa de rase recunoscute in lumea intreaga. Tara noastra dispune de cel mai mare efectiv bovin din Europa, care se ridica la 19 milioane, precum si de cel mai mare numar de bovine…

- Pavilionul Franței de la INDAGRA, targul internațional de agricultura organizat la București, unul dintre cele mai cunoscute evenimente din acest domeniu, va fi inaugurat miercuri, 30 octombrie la ora 12.00, in prezența doamnei Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania, in standul 134, Pavilion…

- La Iași avem un centru in care sunt preluate cazurile grave, adica victimele violențelor care au avut loc recent, și unde pot sta o perioada mai lunga de timp. Am inființat comisia responsabila de extragere a victimei din domiciliul conjugal și care poate aplica sancțiuni complementare de eliberare…