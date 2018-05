Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania, saluta lansarea in Romania a consultarilor cetatenesti privind viitorul Uniunii Europene, de Ziua Europei. „Consultarile cetațenești cu privire la viitorul Uniunii Europene au fost lansate ieri, de Ziua Europei, de Ministerul roman al Afacerilor…

- Consolidarea proiectului european si promovarea setului de valori pe care se fundamenteaza UE sunt aspectele asupra carora ar trebui sa se concentreze Romania in perioada in care va detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene, au apreciat cei care au participat la conferinta de lansare a consultarilor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 aprilie 2018, a noilor norme privind asigurarea portabilitații transfrontaliere a serviciilor de conținut online in cadrul spatiului comunitar. Prin intermediul aplicarii acestui regulament, cetațenii europeni…

- MAE anunta introducerea unor noi norme ale UE care garanteaza cetatenilor europeni care cumpara sau se aboneaza la servicii digitale online, ca difuzarea de filme, transmisii de evenimente sportive, etc, au acces la ele si cand calatoresc sau locuiesc temporar in alte state membre. Ministrul delegat…

- A mai ramas doar 1 an pana la Brexit. Ministerul Afacerilor Externe a lansat un spot video despre implicațiile ieșirii Marii Britanii din UE, asupra romanilor din aceasta țara. Acțiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultari publice „Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, miercuri, 28 martie 2018, la conferința cu tema „Viitorul buget al Uniunii Europene. Oportunitate pentru reforma?“, organizata de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania și gazduita de Palatul Parlamentului. Victor Negrescu…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, miercuri, 28 martie 2018, la conferința cu tema „Viitorul buget al Uniunii Europene. Oportunitate pentru reforma?“, organizata de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania și gazduita de Palatul Parlamentului. Victor Negrescu…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…