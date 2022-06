Parteneriatul strategic Romania-Franta „a fost cu adevarat crucial” in timpul presedintiei franceze a Consiliului UE, a declarat, miercuri, ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Laurence Auer. Diplomatul a sustinut o conferinta de presa, la finalul presedintiei franceze a Consiliului. „In mod constant, Franta si Romania au gasit un mod de a progresa pe temele de pe agenda. Parteneriatul nostru strategic, Romania – Franta, a fost cu adevarat crucial, acesta a fost un lucru evident la venirea presedintelui Macron (in Romania – n.r.) si cand l-a luat in Ucraina pe presedintele Iohannis alaturi de el,…