- Ambasadorul Frantei in Romania, Laurence Auer, a adus un omagiu, vineri, victimelor incendiului de acum cinci ani de la clubul Colectiv, potrivit Agerpres.Diplomatul francez a depus o coroana de flori si s-a recules cateva minute la altarul improvizat in fata clubului. Citește mai multe…

- Ludovic Orban nu a oferit nicio declaratie la plecarea de la Colectiv, dar ulterior a publicat pe Facebook un mesaj omagial pentru apartinatorii victimelor tragediei. "Un gand pios in memoria celor plecați dintre noi in incendiul Colectiv, ne rugam pentru ei. Pentru familiile lor, prietenii,…

- Premierul Ludovic Orban a adus, vineri, un omagiu victimelor incendiului de la Clubul Colectiv. Prim ministrul a depus un buchet de flori in fata Clubului Colectiv, a aprins o candela si s-a recules cateva momente in memoria victimelor incendiului care a avut loc in urma cu cinci ani. 64 de persoane…

- Pe 30 octombrie, la cinci ani de la incendiul din clubul Colectiv, in urma caruia 65 de oameni au murit, va fi organizat, in Bucuresti, un mars in memoria victimelor.Organizatorii marsului "We're not numbers. #Colectiv 5 ani. Nu uitam!" sunt organizatiile civice "Geeks For Democracy" si "Funky Citizens",…

- Ambasada SUA in Romania l-a complimentat, ieri, pe presedintele Klaus Iohannis, dupa ce acesta a primit Premiul “Kaiser Otto 2020”. Intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a ambasadei se afirma ca...

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect potrivit caruia cheltuielile aferente oricaror tratamente, in tara sau strainatate, ale persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata in urma evenimentului de la Colectiv vor fi platite din bugetul Ministerului Sanatatii, pe toata durata…

- Miercuri, Camera Deputaților a adoptat proiectul prin care victimelor din incendiul care a avut loc in clubul Colectiv le vor fi achitate tratamentele, atat cele efectuate in țara, cat și in strainatate, pe intreaga durata a vieții, relateaza Agerpres.„Se aprobaplata din bugetul Ministerului Sanatatii…

- Victimele din Colectiv au facut un apel disperat trimțand o scrisoare deschisa adresata premierului Ludovic Orban. Cei care au probleme medicale i-au adresat o scrisoare deschisa primului ministru, ministrului Sanatații și Parlamentului Romaniei prin care soliciuta garanția ca vor primi, pana la sfarșitul…