- Consiliul National al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR) organizeaza joi cea de-a 27-a editie a evenimentului "Ziua Intreprinzatorilor", iar tema dezbaterii vizeaza masurile pentru relansarea economica a Romaniei, potrivit Agerpres. Vor fi abordate subiecte precum oportunitatile de finantare din urmatoarea…

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a transmis un mesaj turdenilor cu privire la noile masuri de prevenție ce au intrat in vigoare astazi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Numarul cazurilor confirmate de coronavirus din Romania se schimba de la o zi la alta, la fel și cazurile de decese și de vindecari. Suceava e cel mai mare punct de acum pe harta Romaniei in ceea ce privește numarul de cazuri confirmate și al deceselor pacienților cu COVID-19, la mare distanța de București.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia sarbatorii de Pesah in care isi exprima aprecierea pentru modul in care comunitatile evreiesti au actionat in aceasta perioada. "Vreau sa exprim intreaga mea apreciere pentru felul in care, in aceasta perioada dificila, comunitatile…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) a rugat joi populatia sa dea dovada de solidaritate si responsabilitate si sa nu isi faca stocuri de Paracetamol sau de alte medicamente. "Rugam populatia sa dea dovada de responsabilitate si solidaritate si sa nu isi faca stocuri…

- Sectorul distribuției paralele ofera soluții concrete pentru rezolvarea deficitului de medicamente. In contextul in care Romania se confrunta cu stocuri deficitare de medicamente care nu sunt legate de criza COVID-19, pacienții romani incep sa fie extrem de afectați. Asociația Distribuitorilor Europeni…

- Senatorul Lucian Iliescu (PMP) a cerut joi „un act de curaj si patriotism economic” din partea marilor lanturi de magazine pentru sustinerea „producatorilor romani greu incercati in aceste zile prin lipsa pietei de desfacere”.„Cer un efort in plus din partea pietei de retail sa achizitioneze…

- Ziarul Unirea Horațiu Florea, PRO Romania: Mediul de afaceri, lovit in plin de ezitarile guvernului. Fac apel la responsabilitate și la masuri cu mult mai eficiente! In plina criza medicala, generata de COVID-19, romanii din mediul privat mai au de suportat o lovitura grea: pecetea falimentului, care…