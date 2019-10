Ambasadoarea Chinei în România a invitat Tulcea în Organizaţia Mondială a Oraşelor Fluviale In discursul sustinut, ambasadoarea Chinei in Romania a amintit ca anul acesta se implinesc 70 de ani de relatii diplomatice intre cele doua state, prilej pentru o analiza a realizarilor si a perspectivelor. 'Cea mai importanta propunere de colaborare pe care vreau sa o discut cu dumneavoastra priveste turismul. Numarul turistilor chinezi care ajung in Romania nu este foarte mare, mai putin de 10.000 anual. Nu este din cauza ca aveti resurse turistice mai putine, dar trebuie promovat mai bine turismul romanesc pe piata chineza. In acest sens, vreau sa subliniez ca municipiile Suzhou… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

