- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a dispus convocarea ambasadoarei Republicii Austria la Bucuresti, joi seara, la sediul MAE, pentru a i se comunica pozitia Romaniei cu privire la aderarea la spatiul Schengen si protestul MAE fata de atitudinea nejustificata si inamicala a Austriei, „care…

- Ministrerul Afacerilor Externe al Romaniei a transmis un comunicat de presa in aceasta seara in care susține ca respinge ferm poziția Austriei vis a vis de votul negativ dat astazi acordat Romaniei.

- Ambasadoarea Austriei la București a fost convocata joi seara la Ministerul Afacerilor Externe, unde i s-a inmanat un protest fața de „atitudinea nejustificata și inamicala a Austriei, care va produce consecințe inevitabile asupra relațiilor bilaterale”. „MAE respinge ferm ca total inadmisibila poziția…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, dupa votul din Consiliul JAI referitor la aderarea Romaniei la Schengen, ca le multumeste tuturor celor care au sustinut demersul, dar si-a exprimat dezamagirea fata de lipsa consensului. „Nu intelegem pozitia inflexibila aratata de Austria”, a afirmat premierul.…

- Olanda este ultimul stat care nu si-a precizat clar pozitia fata de dorinta Romaniei de a intra, in 2022, in spatiul Schengen. Ambasadorul Olandei la Bucuresti a declarat pentru Europa Libera ca raspunul nu ar fi unul pozitiv, pentru moment. Roelof van Ees, ambasadorul in Romania al Tarilor de Jos,…