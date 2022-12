Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut astazi de partea noastra 26 din 27 de state membre care au susținut aderarea Romaniei la spațiul Schengen.Romania a reușit in ultimele luni sa convinga multe țari care se opuneau de ani de zile integrarii Romaniei in spațiul de libera circulație.Astazi doar Austria a spus ca inca nu este pregatita…

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, a reactionat, dupa votul negativ al Consiliului JAI cu privire la aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Intr-un mesaj postat pe Facebook, el a apreciat ca este „o decizie mizerabila”.„O decizie mizerabila! Astazi, Consiliul ministrilor europeni de Justitie si Afaceri Interne…

- Romania a ratat sansa istorica de-a intra in Spatiul Schengen, Austria refuzand sa dea un pas inapoi in sedinta Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI). Au fost de fapt doua voturi impotriva Rominiei, pe langa cel al Austriei intervenind si cel al Olandei, dar asta doar fiindca tara noastra si…

- Acțiune de mobilizare pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen, in fața sediului Consiliului UE din Bruxelles, organizata de PES activists Romania. Zeci de reprezentanți ai PES activists Romania, veniți din toata țara si din diaspora, s-au mobilizat astazi, in fața sediului Consiliului UE, pentru…

- Zeci de reprezentanți ai PES activists Romania, veniți din toata țara si din diaspora, s-au mobilizat astazi, in fața sediului Consiliului UE, pentru a transmite mesajele lor de susținere pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen, in contextul in care, chiar in respectiva instituție se va adopta…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Romania va cere maine un vot in Consiliul JAI pe tema aderarii la Spatiul Schengen. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune ca acest lucru ne permite in viitor sa dam in judecata Austria la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Potrivit lui Negrescu, variantele…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, ca Romania are patru variante la care ar mai putea apela pentru a fi acceptata in zona libera de circulație, in ciuda opoziției aratate de Austria. Prima varianta, in opinia lui Victor Negrescu este ca Romania „sa solicite…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 6 decembrie, ca poarta discuții atat cu premierul PNL Nicolae Ciuca, cat și cu ministrul PNL de Interne Lucian Bode, și ca este convins ca pe 8 decembrie, la Consiliul JAI, Romania va fi admisa in Schengen„Sunt ferm convins…