- Formatul contactului Președintelui rus, Vladimir Putin, cu Președintele francez, Emmanuel Macron, și cancelarul german, Angela Merkel, este in proces de examinare, urmind sa fie stabilit mai tirziu. Potrivit tass.ru, acest lucru a fost anunțat marți de Purtatorul de cuvint al liderului rus Dmitri Peskov.…

- Eșuarea tentativei de examinare a candidaturii lui Igor Grosu la funcția de prim-ministru a fost criticata astazi de mai mulți deputați. Președintele „Pro Moldova”, Andrian Candu, a declarat ca ceea ce se intampla astazi in Parlament, nu este nimic altceva decat „o comedie absurda” și „bataie de joc”.…

- Centrul Industriilor Creative din Chișinau ARTCOR a fost inclus pentru prima data in istoria Republicii Moldoa, in prima lista de nominalizari la Premiul UE pentru Arhitectura Contemporana 2022 „Premiul Mies van der Rohe”, anunța Delegația Uniunii Europene la Chișinau. Prima lista de nominalizari la…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a discutat, luni, cu ambasadorul Frantei in Romania, Laurence Auer, si afirma ca Romania trebuie sa preia modelul Frantei, "astfel incat Planul National de Redresare si Rezilienta sa fie prezentat in Parlament". El a precizat ca discutia cu diplomatul francez a vizat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca România ar trebui sa adopte modelul francez în ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat în Parlament, a explicat Ciolacu în urma unei întâlniri cu ambasadorul Franței…

- Comisia Europeana a inițiat astazi proceduri de constatare a neindeplinirii obligațiilor impotriva a 24 de state membre, inclusiv Romania, pentru ca nu au transpus noile norme ale UE in sectorul telecomunicațiilor. Codul european al comunicațiilor electronice modernizeaza cadrul european de reglementare…