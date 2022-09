Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Externe Andrei Marga a declarat vineri, in timpul unei conferințe care a avut loc la Alba Iulia, ca Ucraina ar trebui sa cedeze teritorii Rusiei, Ungariei, Poloniei și Romaniei. Andrei Marga, care a fost ministru de Externe și al Educației, dar și rector al prestigioasei Universitații…

- Klaus Iohannis o va primi la Palatul Cotroceni pe Katalin Novak, președintele Ungariei, cu prilejul vizitei oficiale pe care aceasta o face in Romania, la invitația șefului statului roman. Cei doi oficiali vor discuta inclusiv de agresiunea militara a Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a anuntat, joi, masuri sociale suplimentare, in scopul atenuarii impactului majorarii generalizate a preturilor, informeaza publicatia Die Welt. „Cetatenii trebuie sa stie ca nu vor fi lasati singuri. Va fi adoptat un nou pachet de masuri sociale”, a declarat Olaf…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat declarațiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, drept „jignitoare pentru toata lumea” si a spus ca va avea loc o discutie in coalitie pe aceasta tema. „O sa avem o discutie in cadrul coalitiei. Declaratia a fost jignitoare…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu sustine ca, in urma declaratiilor rasiste ale premierului ungar Viktor Orban, ambasadorul Ungariei la Bucuresti trebuia chemat sa dea explicatii, concomitent cu rechemarea ambasadorului Romaniei la Budapesta pentru o perioada limitata de timp. Fii…