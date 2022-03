Stiri pe aceeasi tema

- Ukroboronprom, o companie ucraineana de armament cu sediul la Kiev, a promis ca va oferi recompense importante oricarei persoane care reuseste sa captureze sau sa deturneze avioane sau elicoptere de lupta rusesti, informeaza DPA, preluat de MOLDPRES. Compania ucraineana a anuntat…

- Trupele rusești zdruncina din temelii mai multe orașe din Ucraina, in a șaptea zi de razboi. In timp ce toate puterile lumii ii declara razboi liderului Kremlinului, atacurile acestuia nu se opresc o secunda, provocand un haos general. In urma cu cateva ore, ambasadorul Rusiei la București a transmis…

- DOCUMENT| Parlamentul Romaniei condamna agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și solicita retragerea tuturor fortelor rusesti DOCUMENT| Parlamentul Romaniei condamna agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și solicita retragerea tuturor fortelor rusesti Parlamentul de la Bucuresti va adopta, luni, intr-o sedinta…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat, luni, despre declaratia comuna a Parlamentului, ca va include si elemente din sanctiunile impuse la nivelul Uniunii Europene și a precizat ca trebuie sa existe un blocaj total pe teritoriul Romaniei a firmelor rusesti. Presedintele PSD a afirmat, la sediul…

- Ambasada Ucrainei in Egipt a adresat o scrisoare statului egiptean și ministerului turismului pentru a pastra turiștii ucraineni și a-i gazdui in hotelurile din Egipt din cauza inchiderii spațiului aerian ucrainean. Pe de alta parte și Romania sare in ajutorul Egiptului și-i va primi pe cetațenii egipteni…

- Dupa ce nu a reușit s-i blocheze pe ruși la periferia Kievului armata ucraineana apeleaza la lupta de gherila urbana. Ministerul ucrainean al Apararii indeamna cetațenii sa arunce cocktail-uri Molotov in tancurile rusești care intra in Kiev, potrivit N12.Ultimele date despre batalia pentru…

- Ministerul Sanatații ne indeamna sa sunam la 112 daca nu putem contacta medicul de familie sau DSP-ul, in cazul in care avem simptome de COVID și vrem testare gratuita. Numai ca Alice Grasu, managerul Ambulanței din București, spunea, in urma cu cateva zile, ca sunt mii de apeluri pe zi la Ambulanța,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca a aflat "pe surse" cu 24 de ore inainte de declansarea grevei de la STB si s-a asigurat ca metroul va functiona in aceste zile. Grindeanu a precizat ca este nevoie de dialog intre administratia locala si liderii celor care protesteaza.…