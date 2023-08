Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Ucrainei in Romania a facut apelul miercuri seara, 16 august, „pentru a nu spori amenințarea la adresa vieții oamenilor care lucreaza și locuiesc in orașele de pe Dunare”.„Rusia continua sa terorizeze populația pașnica ucraineana și sa atace infrastructura civila a Ucrainei. In special, in…

- Ministrul de externe al Romaniei, Luminita Odobescu, a condamnat, miercuri, 16 august, noile atacuri ruse asupra porturilor ucrainene de la Dunare, aflate in apropierea granitei cu Romania , spunand ca este vorba de incalcari flagrante ale dreptului international, care pun in pericol securitatea alimentara…

- ”Sprijinim in continuare eforturile strategice pentru contracararea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. In cadrul acestei reuniuni a fost apreciat sprijinul pe care Romania l-a acordat in aceasta perioada Ucrainei. Autoritatile romane, in mod special ministerul pe care il conduc, au luat in aceasta perioada…

- Raportul zilnic al serviciilor de informații britanice de vineri se concentreaza pe atacurile asupra porturilor ucrainene de pe Dunare, pe care Rusia a inceput sa le efectueze dupa retragerea din acordul privind cerealele, potrivit BBC . In ultimele doua saptamani, Rusia a efectuat mai multe atacuri…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat atacul de miercuri dimineața a Rusiei asupra infrastructurii portuare din Ismail, cel mai mare port ucrainean la Dunare aflat la aproximativ 15 kilometri in linie dreapta de Tulcea, intr-un mesaj pe Twitter.Klaus Iohannis a subliniat ca astfel de atacuri care…

- Atacurile ”trupelor ruse nu se opresc” in zona portuara Odesa, ele extinzandu-se luni in porturile ucrainene de la Dunare, Reni și Ismail, situate in imediata apropiere de granița cu Romania, deci cu NATO. Corespondenți militari semnaleaza ca la Reni au fost provocate pagube serioase și ranirea mai…

- O explozie puternica s-a produs la doar 20 de kilometri de granița cu Romania, dupa ce rușii au bombardat din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare.

- Romania condamna ferm declaratiile asa-zisului reprezentant al Rusiei in Herson, regiune ucraineana ocupata ilegal de Rusia, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE), joi, intr-un mesaj pe Twitter. Potrivit MAE, ‘astfel de declaratii la adresa Republicii Moldova si care vizeaza si o parte a teritoriului…