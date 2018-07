Ambasada Suediei: Maşina M...PSD circulă legal şi în România &"În acest weekend, câteva site-uri din presa româneasca au spus ca placutele de înmatriculare personalizate suedeze nu sunt permise în afara granitelor Suediei. Aceste informatii faceau referire la o masina înmatriculata în Suedia, cu placute de masina personalizate, care a fost în centrul atentiei presei în ultimele saptamâni. Articolele s-au raspândit pe canalele social media si prin intermediul unor site-uri de presa care nu au verificat corectitudinea informatiei. Ulterior, unele dintre site-uri si-au sters sau modificat… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

