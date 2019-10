Ambasada Suediei în România, DERAPAJ cu precedent. PSD, singura țintă Vanarea greșelilor membrilor PSD. De-a lungul timpului, mai mulți politicieni au fost ironizați pe pagina de Facebook a Ambasadei Sudiei in Romania. Singurul lucru comun al celor luați in ținta este ca sunt de la PSD. Politicienii de la USR, PNL, PMP, PRO ROMANIA, deși fac și ei gafe pe banda rulanta, nu sunt ironizați de catre Ambasada Suediei in Romania. Cel mai recent exemplu a fost cazul Maria Grapini, europarlamentar PSD. Ambasada Suediei din Bucuresti și-a anunțat, intr-o nota comica, noul program de lucru cu publicul, valabil incepand de luni. "Salutari din Kise Leff! … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

