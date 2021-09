Ambasada Suediei face „glume” pe seama veștii că trenul Connecting Europe a plecat din România Trenul Connecting Europe Express s-a aflat in Romania pe 17 și 18 septembrie. La vestea ca trenul a plecat de la noi din țara, ambasada Suediei a reacționat intr-un mod amuzant. „Umbla vorba ca trenul expres Connecting Europe a plecat din Romania. La noi ajunge pe 1 octombrie. Ne-ati pus si noua la pachet o zacusca?”, a postat Ambasada Suediei pe Facebook. Romanii le-au raspuns cu mesaje precum: „Va trimitem si zacusca, numai ca expira pana in 2023, cand o sa ajunga trenul” și „Am pus niste ardei kapia, piper, sare si inca cateva sa vi le asamblati singuri”, a scris un alt internaut, facand trimitere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

