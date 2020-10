Ambasada SUA: Programul ''Diversity Immigrant Visa'' începe miercuri Programul de acordare a vizei de imigrare pe criterii de diversitate - "Diversity Immigrant Visa DV-2022" - incepe vineri si se incheie pe 10 noiembrie, anunta Ambasada SUA la Bucuresti intr-un comunicat transmis AGERPRES.



Potrivit sursei citate, Programul DV-2022 se desfasoara exclusiv in format electronic si nu se percepe nicio taxa de inscriere.



Legea permite trimiterea unei singure cereri de inscriere in numele unei persoane pe durata perioadei de inscriere. Participantii care trimit mai multe cereri vor fi declarati ineligibili pentru acordarea unei vize de tip "Diversity… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

