Ambasada SUA, mesaj CRITIC pentru PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii se intorc din vacanța. Și, așa cum ne-au obișnuit in noua legislatura, ne așteptam la noi conflicte intre Putere și Opoziție, la jigniri și la proteste inedite, in plen sau la comisii. Temele politice sunt pe masura pasiunii politicienilor: familia tradiționala, pensii pentru romani, cum…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Cristian Maior, considera ca este momentul ca Romania sa isi asume un rol mai proeminent in redefinirea cadrului de dezvoltare economica in spatiul transatlantic si ca Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite are capacitatea de a sustine…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni pe ministrul german al afacerilor externe, Heiko Maas, ocazie cu care a salutat decizia Germaniei de a se implica în Initiativa celor Trei Mari si de a participa la Summitul de la Bucuresti, din 17 si 18

- La scurt timp dupa gafa ministrului Apararii Mihai Fifor, referitoare la existenta unor rachete balistice în baza de la Deveselu, Ambasada SUA în Bucuresti a postat un mesaj cu titlul "O lista a minciunilor Rusiei și dovezile care le demonteaza."

- Procurorul-sef interimar Anca Jurma s-a intalnit pe 17 iulie cu ambasadorul Hans Klemm la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, la initiativa misiunii diplomatice a SUA, in scopul prezentarii noului atasat FBI la Bucuresti, David Varner, transmite DNA intr-un comunicat de presa remis luni. DNA sustine…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta cu deosebita satisfactie anuntul facut pe 12 iunie 2018 de prim-ministrii elen, Alexis Tsipras si macedonean, Zoran Zaev, privind acordul bilateral asupra numelui constitutional al Republicii Macedonia, respectiv Republica Macedonia de Nord. MAE considera ca aceasta…

- Simbata, 9 iunie 2018, contrar obiceiului meu din weekend, n-am ieșit prin București, reluind intr-un fel tradiția statornicita de Tudor Arghezi in tabletele sale reunite sub titlul Cu bastonul prin București. M-am abatut de la obiceiul meu nu pentru ca aș fi luat in serios alerta de securitate lansata…

- BUCURESTI, 9 iun — Sputnik, Georgiana Arsene. Protestele anuntate sa aiba loc astazi în capitala României au îngrijorat autoritatile americane de la Bucuresti care si-au avertizat cetatenii sa aiba grija pe unde circula si sa ia legatura cu institutia în cazul în…