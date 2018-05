Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, declara, intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES, ca la editia de anul acesta a Bookfest misiunea diplomatica isi propune sa aprofundeze "puternicele legaturi de prietenie" Romania-SUA. In acest an, SUA este tara invitata de onoare…

- Memorial Day, marcata la București Memorial Day, marcata la București. Foto. Agerpres. Eroii americani cazuti la datorie în Al Doilea Razboi Mondial au fost comemorati, astazi, de Ambasada Statelor Unite, printr-o ceremonie de depunere de coroane de flori la Monumentul de pe Bulevardul…

- Timp de cinci zile, Politia Romana si Ambasada Statelor Unite ale Americii au organizat, la Bucuresti, un program regional de pregatire cu tema "Rutele proliferarii". Acesta s a adresat agentiilor guvernamentale cu responsabilitate in identificarea si destructurarea retelelor de proliferare a armelor…

- In 2007, Departamentul de Stat al SUA a infiintat Premiul „Femei Curajoase din intreaga lume” pentru a le onora pe femeile care demonstreaza curaj exceptional si spirit de conducere in sustinerea drepturilor omului, egalitatii femeilor si progresului social, asumandu-si adesea mari riscuri personale.…

- Ambasada Statelor Unite la Bucuresti a transmis, joi, un mesaj, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei. „Statele Unite ale Americii considera libertatea presei o componenta esentiala a unei guvernari democratice. Societatile democratice nu sunt infailibile, dar sunt responsabile. Romania a devenit…

- Anual, pe data de 3 mai se sarbatorește Ziua Mondiala a Libertații Presei. Cu aceasta ocazie, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis urmatorul mesaj: „Anual, pe 3 mai, se sarbatoreste Ziua Mondiala a Libertatii Presei. Statele Unite ale Americii considera libertatea presei o componenta…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache – discuții privind o posibila infrațire intre Washington și Sectorul 1 Educația și infrastructura, alte subiecte abordate in cadrul intalnirii cu doamna viceprimar al orașului Washington, Ahnna Smith In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza in Statele…

- Poliția din Turcia a arestat 12 oameni pentru legaturi cu Statul Isamic. Autoritațile de la Ankara au emis, luni, 20 de mandate de arestare pe numele unor persoane suspectate de legaturi cu organizația terorista ISIS. 12 dintre acestea au fost deja arestate de catre poliție. Potrivit Mediafax , care…