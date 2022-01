Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA la Bucuresti a aratat, intr-o postare pe Facebook, cum Rusia a invadat mai multe tari foste comuniste incepand cu anii 90, din care nu a mai plecat si intreaba retoric cine este agresorul."Rusia a invadat Republica Moldova in 1991-1992 … și nu a mai plecat. Rusia a invadat Georgia in 1991-1993…

- Statele Unite „doresc sa creada” Rusia când afirma ca nu planuiește niciun atac asupra Ucrainei, a declarat luni ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, menționând ca mișcarile ruse de pâna acum denota opusul acestei poziții, potrivit AFP.„Vreau sa cred”,…

- NATO transmite un nou mesaj Rusiei, legat de situația tensionata din Ucraina. Secretarul de stat american Antony J. Blinken a transmis un mesaj indreptat clar catre Rusia, atragand atenția ca nu Alianța Nord Atlantica a fost cea care a adus abuziv trupe in mai multe state europene, precum Ucraina, Georgia…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic in vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat inca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte ”masive”, potrivit AFP si Reuters. ”Suntem pregatiti sa discutam”,…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, spune despre situația dintre Rusia și Ucraina, ca alianța va proteja statele membre. “In primul rand suntem intr-un proces de intensa consultare in interiorul alianței in contextul agresiunilor agresive pe care Federația Rusa le executa in și in jurul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este impotriva oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina. Ministerul rus de Externe a cerut o denuntare „formala” a deciziei de la summitul NATO din 2008 de la Bucuresti, ca „Ucraina si Georgia vor deveni membre NATO”.

- ”Rusia ar trebui sa fie reflectata ca potentiala amenintare serioasa” Ministrul Apararii, Vasile Dîncu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul român al apararii, Vasile Dîncu, afirma ca NATO ar trebui sa considere Rusia drept o amenințare militara serioasa.…

- Ucraina cumpara arme și armament din Romania pentru a fi pregatita in cazul unui conflict cu Rusia. Guvernul de la Kiev a aprobat un acord cu Romania privind cooperarea tehnico-militara, ceea ce confera cadru legal pentru achizitionarea de arme si echipamente militare in cadrul unor proiecte comune,…