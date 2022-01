Ambasada SUA a transmis vineri un mesaj dur in care subliniaza ca „Rusia nu are niciun cuvant de spus” in privinta relatiei dintre Ucraina si NATO. „Rusia trebuie sa se alature restului lumii in secolul XXI. In zilele noastre, natiunile suverane au dreptul de a alege liber ce aranjamente fac pentru securitatea lor, inclusiv in ce aliante devin membre. Relatia dintre Ucraina si NATO este o chestiune ce priveste exclusiv Ucraina si cei 30 de aliati #NATO. Rusia nu are niciun cuvant de spus pe acest subiect!”, a anuntat Ambasada SUA, vineri. Rusia si-a reiterat vineri cu tarie cererea ca NATO sa…