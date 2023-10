Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA in Liban a transmis joi indemnul cetatenilor americani, aflati in aceasta tara, sa-si organizeze “plecarea cat mai rapid posibil, cand sunt inca disponibile optiuni comerciale” de transport, informeaza Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro. O solicitare similara, adresata cetatenilor britanici,…

- Statele Unite și-au evacuat ambasada din Beirut și ii sfatuiesc pe toți cetațenii americani sa paraseasca Libanul, transmite postul israelian de televiziune i24NEWS.Organizația terorista libaneza Hezbollah, legata de Iran, a lansat miercuri un atac la granița de nord a Israelului, folosind, se pare,…