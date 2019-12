Stiri pe aceeasi tema

- Mii de protestatari au atacat marti ambasada Statelor Unite la Bagdad, arzând steaguri, distrugând camere de supraveghere si strigând "Moarte Americii", dupa raidurile SUA împotriva unui grupari armate irakiene pro-iraniene, relateaza corespondentii AFP, scrie Agerpres.Participantii…

- Parlamentul muntenegrean a adoptat o lege controversata cu privire la comunitatile religioase, vineri dimineata devreme, dupa incidente survenite in strada, dar si in interiorul sediului legislativului, informeaza dpa.In timp ce dezbaterea maraton de opt ore se incheia, deputati de opozitie…

- President Klaus Iohannis met on Thursday the ambassadors of the EU member states accredited in Bucharest to discuss items on the agenda of the incoming European Summit of December 12-13, international, as well as domestic affairs. In a press statement released on Thursday, the Presidential Administration…

- Fortele de securitate irakiene au deschis focul miercuri pentru a-i dispersa pe protestatarii adunati pe un pod din centrul Bagdadului, tragand in aer cu gloante reale, fara a provoca victime, transmite Reuters. Manifestantii blocasera de marti dupa-amiaza podul Shuhada, in timp alte mii de…

- Manifestantii blocasera de marti dupa-amiaza podul Shuhada, in timp alte mii de persoane au continuat demonstratiile antiguvernamentale in capitala si in provinciile din sud. Fortele de securitate au impuscat mortal cel putin 13 persoane in 24 de ore, punand capat saptamanilor de relativa retinere…

- Presedintele Donald Trump a fost huiduit de spectatori în timp ce asista, alaturi de sotia sa Melania, la cel de-al cincilea meci din World Series, marea finala a Ligii profesioniste nord-americane de baseball (MLB), duminica la Washington, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Aceasta declaratie survine in conditiile in care Turcia efectueaza din 9 octombrie o ofensiva impotriva zonelor kurde in nordul Siriei, de unde s-au retras fortele americane. Dupa caderea 'califatului' in urma unei lungi lupte conduse de fortele kurde sustinute de Washington, Stat Islamic…