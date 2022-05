Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata o avertizare cod galben de vijelii de ploi torențiale și vijelii pentru București și 13 județe din sudul și sud-estul țarii. Avertizarea de instabilitate atmosferica ridicata va fi in vigoare de sambata, de la ora 12.00, pana duminica, la ora 10.00. Avertizarea cod galben…

- Social Elevii din Teleorman, cu varsta intre 13 și 16 ani, pasionați de implicare civica, așteptați sa candideze la GOAL Camp mai 12, 2022 14:05 American Councils for International Education Romania anunța lansarea celei de-a doua ediții a GOAL Camp (Grow Outstanding Action Leaders Camp). Ambasada…

- Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de American Councils for International Education invita liceenii cu varsta cuprinsa intre 15-17 ani sa candideze la Scoala de Vara pentru Educație Civica, Participare Activa și Leadership. Acest program isi propune sa ofere liceenilor din Romania, pasionati…

- Elevii din Iasi cu varsta cuprinsa intre 15 si 17 ani au posibilitatea de a se inscrie la competitia desfasurata de catre American Councils for International Education, Ambasada SUA - programul Camp Kennedy, editia a V-a. Elevii pot candida la aceasta scoala de vara si sa se pregateasca in domenii…

- American Councils for International Education anunta inceperea competitiei pentru programul Camp Kennedy, Editia a V aAmbasada Statelor Unite in Romania, alaturi de American Councils for International Education invita liceenii cu varsta cuprinsa intre 15 17 ani sa candideze la Scoala de Vara pentru…

- Cel mai mare cont de pensii private de la nivel national este in valoare de aproape 1,5 milioane de lei. Judetul Iasi se afla pe locul 5 la nivel national dupa contributia lunara medie la Fondul de pensii administrate privat - Pilonul II, reiese din Raportul privind evolutia sistemului de pensii private…

- Meteorologii au emis vineri un cod galben de vant cu rafale de 65 km/ora, valabil Bucuresti si in 21 de judete pana vineri seara. La munte vantul va sufla cu 100 km/ora. Vineri intre orele 10.00 – 20.00, temporar vantul va avea intensificari local in Moldova si Muntenia, unde vor fi rafale de peste…

- In situația in care nu mai sunt locuri disponibile pentru programare in perioada dorita (de exemplu in cazul SPCP București, Ilfov, Suceava) puteți verifica disponibilitatea in județele limitrofe (Giurgiu, Calarași, Teleorman, Ialomița, respectiv Botoșani). Anunțul vine dupa ce, zilele trecute, pe fondul…