Ambasada SUA in China a emis miercuri o alerta medicala dupa ce un angajat al guvernului american a fost victima unei leziuni cerebrale, incident ce aminteste de problemele auditive suspecte ale diplomatilor americani in Cuba, informeaza AFP. Autoritatile americane si chineze ancheteaza in prezent asupra cazului acestei persoane, la post in metropola Canton (sud). Ea sufera de un traumatism cranio-cerebral usor, potrivit purtatoarei de cuvant a ambasadei, Jinnie Lee. Alerta medicala a fost trimisa prin e-mail cetatenilor americani care locuiesc in China. Ambasada sustine ca nu cunoaste cauza simptomelor…