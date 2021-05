Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA in Bulgaria a prezentat scuze sambata in urma unui incident produs in cursul unui exercitiu militar la baza aeriana Cesnegirovo, in care au fost implicati soldati americani care au patruns din greseala in incinta unei fabrici locale, informeaza BTA. 'In cadrul exercitiului…

- Ambasada SUA in Bulgaria a prezentat scuze sambata in urma unui incident produs in cursul unui exercitiu militar la baza aeriana Cesnegirovo, in care au fost implicati soldati americani care au patruns din greseala in incinta unei fabrici locale, informeaza BTA. 'In cadrul exercitiului Swift…

- Ambasada SUA in Bulgaria a prezentat scuze sambata in urma unui incident produs in cursul unui exercitiu militar la baza aeriana Cesnegirovo, in care au fost implicati soldati americani care au patruns din greseala in incinta unei fabrici locale, informeaza BTA. 'In cadrul exercitiului Swift…

- Atacul este „foarte dur”, pentru „Financial Times”: Dominic Cummings, fosta mana dreapta a lui Boris Johnson, a descris, miercuri, 26 mai, un management haotic al epidemiei COVID-19 in Regatul Unit și l-a acuzat pe premier ca este „inapt” sa conduca țara. Dominic Cumming a dat detalii din interiorul…

- Un baietel de sase ani a fost impuscat mortal pe o autostrada din California. Un individ care se certase cu mama copilului, in trafic, a scos un pistol si a tras mai multe focuri de arma spre masina femeii.

- Un submarin militar indonezian a disparut, miercuri, in Marea Bali, in cursul unui exercitiu, afirma oficiali de la Jakarta citati de postul Sky News Submarinul KRI Nanggala-402, de fabricatie germana, efectua un exercițiu militar cu torpile la nord de insula Bali in momentul in care a disparut de pe…

- „Traficul intens cu prezenta unui numar mare de camioane atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, reprezinta cauza cozilor la frontiera, desi politistii de frontiera desfasoara controlul la frontiera la capacitate maxima, pe cinci artere de circulatie…

- Incident in timpul unei conferințe de presa susținuta de președintele PSD din Romania, Marcel Ciolacu. In timp ce anunța depunerea unei moțiuni simple impotriva ministrului Agriculturii din Romania, Adrian Oros, din buzunarul interior al sacoului președintelui PSD au ieșit la