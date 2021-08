Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite la Kabul le-a cerut vineri cetatenilor americani, intr-o alerta de securitate, sa paraseasca imediat imprejurimile aeroportului, la o zi dupa un atac care a facut cel putin 85 de morti, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Cetatenii americani care se afla in acest moment la…

- Departamentul american al Apararii a confirmat, joi seara, ca printre persoanele ucise in dublul atentat produs in zona Aeroportului din Kabul se numara militari americani, fara insa a oferi detalii, noteaza mediafax. "Putem confirma ca un numar de membri ai Armatei SUA au fost ucisi in atacul…

- Ambasada SUA din Kabul le recomanda cetatenilor americani sa nu se deplaseze acum la aeroportul international Hamid Karzai, potrivit unei alerte de securitate transmise miercuri, relateaza Reuters și Agerpres. Cetatenii aflati la deja la poarta Abbey, la portile de est si de nord au primit recomandarea…

- Exista o amenintare importanta de atac terorist in apropierea aeroportului din Kabul, a declarat joi ministrul australian de externe Marise Payne, iar Canberra si-a indemnat cetatenii si cei cu vize pentru Australia sa paraseasca zona, relateaza Reuters. Australia isi evacueaza cetatenii si detinatorii…

- Statele Unite i-au sfatuit pe cetatenii americani aflati in Afganistan sa evite sambata deplasarile spre aeroportul din Kabul, unde mii de persoane s-au strans incercand sa fuga dupa ce talibanii au preluat controlul in tara, transmite Reuters, potrivit Agerpres. 'Din cauza amenintarilor potentiale…

- Ambasada Statelor Unite in Afganistan a emis o alerta de securitate prin care sfatuieste cetatenii americani sa evite sa calatoreasca spre aeroportul din Kabul. In nota publicata pe site, ambasada avertizeaza cu privire la „posibile amenintari la adresa securitatii in afara portilor” aeroportului,…

- Ambasada Statelor Unite din Kabul i-a avertizat miercuri pe cetațenii americani ca nu poate asigura trecerea în siguranța catre aeroportul din Kabul folosit pentru evacuarea țarii, relateaza CNN.„Guvernul Statelor Unite nu poate asigura trecerea în siguranța catre Aeroportul…