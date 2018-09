Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA la Bucuresti anunta vineri ca impartaseste ingrijorarile exprimate de Ambasada Germaniei dupa postarea in care consilierul premierului, Darius Valcov, asocia insemnele Forumului Democrat al Germanilor din Romania

- Un miting de susținere a procurorului general, Augustin Lazar, este anunțat pentru 7 septembrie, ora 18.00, in Piața Victoriei din București. Evenimentul a fost creat pe Facebook și se intituleaza "Sustin Augustin Lazar - Meeting Pasnic". Ajuns la CSM, Augustin Lazar a fost intrebat ce parere are…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti condamna ferm "orice forma de discriminare, defaimare sau dusmanie fata de minoritatea germana si fata de oricare alta minoritate din Romania", transmite Agerpres. Mesajul publicat pe pagina oficiala de Facebook a misiunii diplomatice este transmis in contextul…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti condamna ferm ''orice forma de discriminare, defaimare sau dusmanie fata de minoritatea germana si fata de oricare alta minoritate din Romania''. Mesajul publicat pe pagina oficiala de Facebook a misiunii diplomatice este transmis in contextul recentelor…

- Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) a precizat, marti, ca este reprezentantul legitim al minoritatii germane, constituit in baza Constitutiei Romaniei, si precizeaza ca va sesiza institutiile din Germania, in baza Tratatului care prevede responsabilitatea comuna pentru ”protectia drepturilor…

- Fostul premier, Victor Ponta, reacționeaza dupa gafa lui Dancila, care a confundat Priștina cu Podgorița.„Cand vine cineva la Bucuresti si spune ca se bucura ca “se afla la Budapesta” ce parerere aveti despre acea persoana?!?! Daca aflati ca acea persoana este Prim Ministru ce parere aveti…

- Alexandra Lancranjan, procurorul care instrumenteaza dosarul Tel Drum, replica pentru Tudorel Toader. Reacția procurorului DNA vine in contextul in care ministrul Justiției, Tudorel Toader, a scris, pe Facebook, ca „abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania”.…