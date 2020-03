Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a transmis duminica un mesaj special pentru liderul PSD Marcel Ciolacu, dupa investirea in Parlament a noului guvern Ludovic Orban II. Pentru ca majoritatea liberalilor au fost in izolare și n-au avut cum sa mearga sa-și voteze guvernul, cabinetul PNL…

- Apreciere venita de peste Ocean, pentru președintele Camerei Deputaților și al PSD, Marcel Ciolacu. Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a apreciat gestul lui Marcel Ciolacu de a stopa criza politica, votand Guvernul Orban 3. Iata ce a spus Adrian Zuckerman: In numele presedintelui Trump doresc…

- "In numele presedintelui Trump doresc sa exprim aprecierea mea profunda pentru faptul ca romanii s-au unit in acest moment de criza pentru a raspunde la o problema de magnitudine globala", afirma diplomatul, intr-un mesaj publicat duminica pe site-ul ambasadei.In opinia sa, "membrii diferitelor partide…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a declarat, marti, la Baza 71 Aeriana ''General Emanoil Ionescu'' din Campia Turzii, ca aceasta este o dovada a puternicului Parteneriat de securitate existent intre SUA si Romania.

- Ministrul demis al Justiției, Catalin Predoiu, propus pentru un nou mandat in Guvernul Orban II, s-a declarat deranjat marti, la audierea sa in comisiile parlamentar de resort, de curiozitatea parlamentarilor legata de intalnirile sale cu noul ambasador SUA in Romania, Adrian Zuckerman.Initial,…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, considera ca Romania are potentialul sa devina lider regional, si ii nominalizeaza pe Klaus Iohannis si Ludovic Orban ca fiind liderii vizionari care pot valorifica acel potential. Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a fost prezent alaturi…

- Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman a afirmat, intr-un interviu pentru Ziarul de Iași, ca Statele Unite au promis ca il vor ajuta pe ministrul Justiției, Catalin Predoiu, cu tot ceea ce este nevoie pentru combaterea corupției, fața de care nu vor avea nicio toleranța.„Sunt sigur dupa ceea ce…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare. "Am avut o prima discutie foarte buna. Suntem hotarati sa continuam Parteneriatul strategic…