- Focuri de arma au fost trase asupra ambasadei SUA de la Ankara, au informat luni dimineata posturile de televiziune Haberturk si CNN Turk, citate de dpa si Agerpres. Focurile de arma, trase dintr-un vehicul in miscare, au lovit cabina agentilor de baza, insa nimeni nu a fost ranit. Atacatorul…

- Sambata, presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis ca tara sa nu va capitula in fata amenintarilor SUA si va combate „jocurile” care ii afecteaza economia. Aceste declarații au fost facute pe fondul tensiunilor dintre Ankara si Washington, provocate de refuzul autoritatilor turce de a-l elibera…

- 'Turcia are o problema de mult timp. Ei nu au actionat ca un prieten', a spus Trump in fata presei la Casa Alba, dupa ce autoritatile turce au anuntat ca pastorul american Andrew Brunson ramane in arest la domiciliu. 'Ar fi trebuit sa-l elibereze de mult timp. Turcia, in opinia mea, a actionat…

- Casa Alba a caracterizat miercuri drept 'regretabile' sanctiunile economice anuntate de Turcia in replica la cele adoptate de SUA, care au facut din nou apel la eliberarea imediata a pastorului american Andrew Brunson, relateaza AFP. 'Tarifele vamale ale Turciei sunt cu siguranta regretabile…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton s-a intalnit luni cu ambasadorul Turciei in SUA pentru a discuta despre detentia in Turcia a pastorului american Andrew Brunson, a anuntat administratia americana, citata de Reuters. "La cererea ambasadorului turc, John…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a respins preocuparile legate de deprecierea lirei, indemnandu-i pe turci sa ”nu-si faca griji”, declaratie ce survine in contextul in care moneda nationala a inregistrat scaderi record in ultimele saptamani pe fondul unei crize diplomatice cu SUA, relateaza Reuters,…

- „Ne este imposibil sa acceptam aceasta mentalitate evanghelista si sionista si acest ton amenintator din partea Statelor Unite“, a declarat Erdogan, raspunzand unor intrebari ale unor jurnalisti, la Ankara. „Sa ne scuze, dar noi nu dam credit acestui tip de limbaj amenintator“, a adaugat el, apreciind…