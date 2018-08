Ambasada SUA din Turcia a fost atacată cu focuri de armă! Mai multe focuri de arma au fost trase luni dimineața dintr-un vehicul inspre Ambasada SUA de la Ankara, lovind un geam, insa nu s-au inregistrat victime, informeaza agenția Reuters, citand postul CNN Turk. Incidentul s-a produs luni dimineața in jurul orei 5, a anunțat CNN Turk, precizand ca poliția cauta atacatorii care dupa incident au […] The post Ambasada SUA din Turcia a fost atacata cu focuri de arma! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

- Mai multe focuri de arma au fost trase, luni dimineata, dintr-un vehicul, asupra sediului Ambasadei SUA la ANKARA, in Turcia, lovind fereastra unei gherete a personalului de securitate, dar fara sa raneasca pe nimeni, au anuntat politia si postul TV CNN Turk, potrivit Reuters.

