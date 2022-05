Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Republica Moldova „a reiterat ca Statele Unite nu vad dovezi ca Rusia intenționeaza sa-și extinda razboiul in Republica Moldova in timpul de fața”. Declarațiile au fost facute in cadrul unei intalniri de informare pentru cetațenii SUA din Republica Moldova, informeaza ambasada SUA…

- Republica Moldova a refuzat sa vanda avioane de lupta Ucrainei, pentru a nu supara Rusia, dezvaluie agenția de presa Unian din Ucraina. Ar fi vorba de avioane militare MiG 29, care au fost produse in ultimii ani ai URSS. Imediat dupa ce Rusia a atacat Ucraina, la 24 februarie 2022, Ucraina a cerut Republicii…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, Kent Logsdon, spune ca nu exista, la moment, anumite indicii privind un atac asupra Republicii Moldova. „Suntem cu toții atenți la orice semn și la orice știre ca sa ne dam seama ce se intampla in imediata vecinatate a frontierei Republicii Moldova.…

