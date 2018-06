Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA in China a emis o alerta medicala dupa ce un angajat al guvernului american a fost victima unei leziuni cerebrale. Americanii susțin ca acest incident ce aminteste de problemele auditive suspecte ale diplomatilor americani in Cuba.

- Clinica Spinal Care este singura din județ care ofera, incepand cu aceasta luna, servicii de recuperare medicala și ingrijire la domiciliu prin intermediul Casei Județene de Asigurari de Sanatate. Practic, pacienții care vor dori sa beneficieze de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O rețeta scrisa de un medic de la Spitalul Județean Satu Mare naște discuții vii, dupa ce aceasta a fost postata pe Facebook. „Nu știu daca domnul Dr. Csengeri Zsolt a carui ștampila e pe bilet a facut studiile in China sau Japonia, dar in Romania, e foarte greu de descifrat”, scrie fiica pacientului…