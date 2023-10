Ambasada SUA din Beirut le cere cetățenilor americani să plece din Liban ”cât mai rapid posibil” Ambasada SUA in Liban a indemnat joi cetatenii americani sa-si organizeze „plecarea cat mai rapid posibil, cand sunt inca disponibile optiuni comerciale” de transport. Cetatenilor americani care aleg totusi sa nu paraseasca Libanul ambasada le-a recomandat printr-un email sa-si pregateasca planuri pentru situatii de urgenta. Ambasada americana monitorizeaza indeaproape situatia de securitate din Liban, mai […] The post Ambasada SUA din Beirut le cere cetațenilor americani sa plece din Liban ”cat mai rapid posibil” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA in Liban a indemnat joi cetatenii americani aflati in aceasta tara sa-si organizeze "plecarea cat mai rapid posibil, cand sunt inca disponibile optiuni comerciale" de transport, informeaza Reuters.

- Ambasada SUA in Liban și-a indemnat joi cetatenii americani aflați in aceasta tara sa-si organizeze "plecarea cat mai rapid posibil, cand sunt inca disponibile optiuni comerciale" de transport, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.

- Cetatenilor americani ce aleg totusi sa nu paraseasca Libanul ambasada le recomanda in acelasi mesaj sa-si pregateasca planuri pentru situatii de urgenta.Ambasada americana monitorizeaza indeaproape situatia de securitate din Liban, mai precizeaza misiunea diplomatica americana, care a anuntat marti…

- Proteste de amploare in fața ambasadei SUA din Liban. Oamenii au daramat gardul ambasadei, iar Poliția a pus tunurile cu apa și a dat cu gaz lacrimogen ca sa-i impraștie pe manifestanți. Oamenii protesteaza dupa atacul cu racheta de marți noapte, de la Spitalul Al-Ahli din Gaza, in urma caruia aproximativ…

- Un interlop din Cluj care nu avea permis de conducere a fost prins la volan de 11 ori de polițiști și reținut abia a 12-a oara, cand a ucis și un om, potrivit Antena 3. Victima a fost chiar un prieten de-al sau, iar dupa accidentul cumplit, interlopul a fugit de la fața locului. Barbatul […] The post…

- Israelul a amenintat marti ca va „intoarce Libanul in epoca de piatra” in cazul unui razboi impotriva miscarii Hezbollah, dupa mai multe saptamani de frictiuni cu gruparea sustinuta de Iran, de-a lungul frontierei comune, relateaza Reuters, citata de Agerpres. "We will not hesitate to employ all of…

- Autoritatile Republicii Moldova au decis miercuri sa echivaleze numarul personalului diplomatic, administrativ, tehnic si de serviciu al Federatiei Ruse care activeaza in R. Moldova cu cel al R. Moldova in Rusia, astfel ca, pe baza principiului de paritate, reprezentarea fiecarui stat va consta din…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata seara, ca meciul FCSB – Dinamo, scor 2-1, a fost unul frumos si crede ca stadioanele sunt pentru echipele de fotbal. „Foarte frumos. Ma bucur ca Dinamo e din nou in Liga 1. M-am uitat si in tribune sa vad terorismul, nu l-am vazut. Nici huligani. Nu a fost…