Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a venit cu o reacție dupa ce Igor Dodon a acuzat Curtea Constituționala de uzurparea puterii de stat și a atenționat ca socialiștii vor iniția un astfel de proces. Intr-un comunicat emis presei, Domnica Manole menționeaza ca exercitarea…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține ca prin decizia sa din 15 aprilie, Curtea Constituționala a discreditat statul de drept, a mers pe calea uzurpării puterii în interesul președintelui Maia Sandu, exact ca în stilul lui Plahotniuc din anul 2019. © Sputnik…

- In ultima perioada, dat fiind importanta avizului care urma sa fie emis de Curtea Constitutionala cu privire la circumstantele de dizolvare a Parlamentului, institutia a fost supusa atacurilor din partea unor politicieni si jurnalisti. Or, atacurile la persoana judecatorilor pun in pericol pozitia Curtii…

- Curtea Constituționala (CC) a declarat admisibila sesizarea președintelui țarii privind constatarea circumstanțelor care justifica dizolvarea actualei legislaturi a Parlamentului. Anunțul a fost facut de președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, transmite Știri.md. Potrivit…

- Informațiile de vineri, de la Curtea de Apel Bucuresti, în dosarul CNSAS versus Guvernatorul BNR, au fost preluate în mass-media. Comentariile s-au referit la decizia Instanței de judecata, care a admis obiecțiile apararii în legatura cu neconstituționalitatea unora dintre dispozițiile…

- Candidatul inaintat la funcția de premier, Igor Grosu, a venit cu o reacție dupa ce Curtea Constituționala (CC) s-a expus cu privire la decretul Maiei Sandu. Astfel, Grosu anunța ca a luat act și urmeaza sa prezinte echipa sa in Parlament. "Am luat act de decizia Curții Constituționale.…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis luni ca desemnarea lui Igor Grosu pentru functia de premier este constitutionala, respingand astfel sesizarea depusa de Partidul Socialistilor care contesta decretul presedintelui Maia Sandu, informeaza Radio Chisinau. In urma acestei…

- CHIȘINAU, 29 ian - Sputnik. Diplomatul a precizat ca procesul de reglementare a conflictului transnistrean nu a avansat atat de rapid cum și-ar fi dorit toți. In 2020 procesul a fost afectat de pandemie și de evenimentele politice interne din Republica Moldova. Thomas Mayr-Harting a vorbit despre…