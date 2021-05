Ambasada SUA de la Moscova şi-a suspendat majoritatea serviciilor consulare, ca urmare a sancţiunilor Ambasada SUA la Moscova si-a suspendat incepand de miercuri cea mai mare parte dintre serviciile consulare pentru cetatenii sai din cauza reducerii drastice a personalului in urma contra-sanctiunilor ruse, informeaza AFP.



"Ambasada de la Moscova nu va mai furniza servicii notariale de rutina, certificate consulare de nastere in strainatate si nici innoiri de pasapoarte", informeaza ea pe site-ul sau.



Cauza o constituie interzicerea de catre guvernul rus ca reprezentantele diplomatice americane din Rusia sa angajeze cetateni ne-americani, ceea ce a obligat ambasada sa se

Sursa articol: agerpres.ro

