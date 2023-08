Ambasada SUA de la Minsk le cere cetăţenilor americani să părăsească Belarusul / Lista motivelor invocate Ambasada SUA de la Minsk i-a indemnat luni pe cetatenii americani sa nu calatoreasca in Belarus si le-a cerut celor care se afla acum in tara sa plece imediat, ca urmare a inchiderii a doua din cele sase puncte de trecere a frontierei de la granita cu Lituania, transmite CNN, citat de news.ro. Ambasada a enumerat, de asemenea, printre motivele pentru a nu calatori in Belarus "facilitarea atacului neprovocat al Rusiei asupra Ucrainei, acumularea de forte militare rusesti in Belarus, aplicarea arbitrara a legilor locale, potentialul de tulburari civile, riscul de detentie si capacitatea limitata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

