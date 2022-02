Ambasada SUA de la Kiev a evacuat personalul neesențial Departamentul de Stat a ordonat, sambata, retragerea personalului neesential din Amabasa SUA de la Kiev potrivit unui anunt pe Twitter, relateaza AFP. „Astazi, Departamentul de Stat a ordonat plecarea angajatilor americani neesentiali ai Ambasadei, din cauza unor rapoarte continue despre o prezenta militara sporita rusa la granita cu Ucraina, indicator al unei potentiale actiuni militare […] The post Ambasada SUA de la Kiev a evacuat personalul neesențial appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

