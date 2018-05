Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Israelul de "terorism de stat" si "genocid", dupa uciderea a peste cincizeci de palestinieni de catre armata israeliana in Fasia Gaza, relateaza AFP preluat de agerpres. DOCUMENT BOMBA inainte de intalnirea dintre Klaus Iohannis și Viorica…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Israelul de "terorism de stat" si "genocid", dupa uciderea a peste cincizeci de palestinieni de catre armata israeliana in Fasia Gaza, relateaza AFP, potrivit realitatea.net.

- Fortele israeliene au ucis astazi cel putin 16 palestinieni de-a lungul granitei cu Gaza, au anuntat oficiali din sanatate, pe masura ce la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza s-au adunat demonstranti in ziua in care Statele Unite se pregatesc sa deschida ambasada a Ierusalim. Protestele s-au intensificat…

- Cel putin 25 palestinieni au fost ucisi, iar sute au fost raniti in confruntarile cu armata israeliana produse luni in cursul protestelor fata de mutarea sediului ambasadei SUA din Israel in Ierusalim, relateaza site-ul Ynetnews.com. Zeci de mii de palestinieni participa la protestele desfasurate la…

- Cel putin 16 palestinieni au fost ucisi, iar sute au fost raniti, in confruntarile cu armata israeliana produse luni in timpul protestelor fata de mutarea sediului ambasadei SUA din Israel in Ierusalim, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Ciocniri au izbucnit luni intre palestinieni si militari israelieni, in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israelul, soldate cu cel putin 28 de raniti, potrivit autoritatile din enclava palestiniana, cu cateva ore inainte de inauguarea Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, relateaza AFP conform…

- Militanti palestinieni au doborat doua drone militare israeliene, in cursul unei noi serii de proteste desfasurate vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Cinci palestinieni au fost ucisi de armata israeliana vineri, in ciocniri intre armata israeliana si manifestanti, la frontiera, la un mars de protest la care participau cateva mii de persoane, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza AFP, transmite News.ro . Cinci palestinieni au fost…