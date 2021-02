Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe rachete au fost lansate, luni dupa-amiaza, spre sediul Ambasadei SUA din Bagdad, una cazând în curtea misiunii diplomatice, în Zona Verde, un perimetru ultrasecurizat din centrul capitalei Irakului, anunta serviciile de securitate, precizând ca nu s-au înregistrat…

- Ambasada Statelor Unite din Bagdad, aflata in Zona Verde, un perimetru bine securizat din capitala irakiana, a fost vizata luni de un tir cu rachete, acesta fiind al treilea atac in decurs de o saptamana care vizeaza prezența americana in Irak.

- Cel putin trei rachete au vizat luni ambasada SUA la Bagdad, au declarat pentru AFP surse de securitate, acesta fiind al treilea atac impotriva unor obiective occidentale in Irak in decurs de o saptamana, relateaza AFP. O racheta a cazut in Zona Verde, unde se afla sediul ambasadei americane,…

- Cel putin trei rachete au vizat luni ambasada SUA la Bagdad, au declarat pentru AFP surse de securitate, acesta fiind al treilea atac impotriva unor obiective occidentale in Irak in decurs de o saptamana, relateaza AFP. O racheta a cazut in Zona Verde, unde se afla sediul ambasadei americane, in…

- O salva de rachete a lovit, luni seara, o baza aeriana din Kurdistanul irakian, omorand un angajat civil si ranind alti cinci, precum si un soldat american, a anuntat coalitia condusa de SUA, noteaza AFP.

- Cel puțin trei rachete au vizat aeroportul Erbil din nordul Irakului, dintre care una a lovit un complex militar unde se afla soldații coaliției internaționale conduse de SUA, a declarat luni pentru AFP doua surse de securitate.Este pentru prima data când o astfel de locitura vizeaza instalațiile…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a amenintat ca va considera ”Iranul de vina” in cazul unui atac mortal impotriva unor americani in Irak, odata cu apropierea marcarii unui an de la asasinarea generalului irakian Qassem Soleimani intr-un atac american cu o drona la Bagdad, relateaza AFP.

- Cel puțin trei rachete Katiușa au lovit Zona Verde din Bagdad într-un atac care țintea Ambasada SUA, au spus duminica doua surse irakiene, relateaza Reuters.UPDATE Aceste rachete au lovit un complex rezidențial din Zona Verde, provocând daune cladirilor și mașinilor, dar nu exista decese,…