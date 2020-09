"Palestina a ajuns victima ambitiilor electorale ale lui Trump", a afirmat vineri Saeb Erekat, secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), la scurt timp dupa anuntul transferului ambasadei sarbe in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, transmite AFP. Echipa presedintelui american Donald Trump "va face totul pentru a asigura realegerea lui, putin conteaza daca asta va distruge pacea", a scris pe Twitter inaltul responsabil palestinian, facand aluzie la alegerile prezidentiale prevazute in toamna in Statele Unite la care Trump candideaza din nou. Vineri, liderul administratiei…