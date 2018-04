Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei la Londra a anuntat, marti, ca orice eventuala transferare secreta a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, otraviti in Marea Britanie la 4 martie, va fi considerata drept rapire a unor cetateni rusi, informeaza Reuters. Daca cei doi vor…

- Guvernul britanic ia in considerare sa permita vizite la Iulia Skripal, care este in proces de recuperare in spital dupa ce a fost otravita impreuna cu tatal sau, fostul dublu spion rus Serghei Skripal, intr-un atac cu un agent neurotoxic pentru care Londra a acuzat Moscova, potrivit Reuters.…

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost si ea otravita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in stare critica, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury. Rusia a deschis si ea o investigatie in acest caz si a cerut ajutor Marii Britanii.

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un act ostil care este…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

