Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca unicul vinovat pentru criza prin care trece Romania e președintele Rusiei, Vladimir Putin. Explozia prețurilor e numai vina razboiului din Ucraina, spune Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Șoferul care a intrat in aceasta dimineața cu mașina in gardul Ambasadei Rusiei este Bogdan Draghici, președintele Alianței T.A.T.A. El a fost condamnat ieri la 15 ani de inchisoare, fiind acuzat ca și-a violat fiica. Pe 4 aprilie, Bogdan Draghici scria pe Facebook ca și el este ucrainean, fiind…

- Liderul AUR considera ca o posibila crestere a preturilor la carburanti si cozile formate in aceasta seara in fata statiilor de benzina se pot rezolva prin interventia statului. In consecinta, George Simion cere nationalizarea petrolului. El sustine si ca romanii nu au pentru ce lupta, cata vreme „noi,…

- Guvernul a anuntat, vineri, ca peste 12.000 de cetateni romani au donat sange in ultimele cinci zile, o parte importanta fiind pusa la dispozitie pentru salvarea cetatenilor Ucrainei. Campania a fost deschisa in 27 februarie de premierul Nicolae-Ionel Ciuca si mai multi membri ai cabinetului care au…

- Programul la centrele de transfuzie sanguina din Romania s-a prelungit pentru a le permite romanilor sa doneze sange pentru persoanele din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un incident a avut loc, sambata seara, in timpul manifestatiei din fata Ambasadei Rusiei la Bucuresti, presedintele asociatiei "Coruptia ucide", Florin Badita-Nistor, aruncand cu vopsea rosie pe un portret al presedintelui rus, Vladimir Putin, expus pe panoul informativ de pe gardul misiunii diplomatice.…

- Un incident a avut loc, sambata seara, in timpul manifestatiei din fata Ambasadei Rusiei la Bucuresti, presedintele asociatiei "Coruptia ucide", Florin Badita-Nistor, aruncand cu vopsea rosie pe un portret al presedintelui rus, Vladimir Putin, expus pe panoul informativ de pe gardul misiunii diplomatice.…

- Mai multe asociatii civice s-au reunit sambata la o manifestatie de solidaritate cu poporul ucrainean, care a inceput in fata Ambasadei Ucrainei la Bucuresti și s-a mutat apoi la Ambasada Rusiei, transmite news.ro.Oamenii si-au exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean si au cerut presedintelui rus,…