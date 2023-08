Stiri pe aceeasi tema

- Rusia iși va continua tentativele de ingerințe in treburile interne ale Republicii Moldova in ciuda deciziei luate de autoritațile de la Chișinau de a micșora numarul personalului ambasadei. Cel puțin asta reiese din declarațiile ambasadorului Oleg Vasnețov pentru TASS.”Ambasada Rusiei in Moldova…

- Decizia Chișinaului de a reduce numarul diplomaților ruși acreditați in Republica Moldova „va lovi” cetațenii moldoveni, iar masurile concrete luate de Moscova vor fi anunțate in curand, reacționeaza Ministerul rus de Externe intr-un comunicat publicat pe pagina web oficiala. „Aceasta decizie a fost…

- Republica Moldova a decis miercuri sa reduca numarul de diplomați și personal de la Ambasada Rusiei la Chișinau, a anunțat ministrul de externe Nicu Popescu, dupa convocarea ambasadorului rus. Decizia a infuriat Moscova, care a anunțat prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe ca nu…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) din Republica Moldova condamna cu fermitate declaratiile unui reprezentant al Federatiei Ruse din Herson care a sugerat bombardarea podului de la Giurgiulesti ca represalii pentru avarierea, intr-un atac ucrainean, a unui pod care face legatura…

- Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a declarat ca mass-media din Republica Moldova se afla sub controlul strict al Occidentului, iar Chișinaul i-a dat acesteia "carte alba" pentru acoperirea rusofoba a evenimentelor, informeaza Agentia RIA Novosti.Potrivit agenției ruse, pentru angajații…

- Liderii europeni urmeaza sa ajunga in Republica Moldova pentru Summitul Comunitații Politice Europene care are loc pe 1 iunie. Este un eveniment istoric pentru Chisinau si un semn ca Republica Moldova este o tara europeana.

- Agenția ONU pentru refugiați a anunțat ca peste un milion de oameni și-au parasit casele din cauza razboiului din Sudan.Peste un milion de persoane au plecat din casele lor ca urmare a luptelor din Sudan. Dintre acestea, circa 250.000 au plecat peste granițele țarii, a declarat vineri Matthew Saltmarsh,…

- Cum a reușit Chișinaul sa iasa total din plasa energetica a Moscovei? Cat de mult s-a implicat Romania in acest proces? Au raspuns, joi seara, la Tema Zilei, miniștrii Energiei de pe ambele maluri ale Prutului: Victor Parlicov și Virgil Popescu.