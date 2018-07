Stiri pe aceeasi tema

- Varsovia nu a semnat niciun acord privind repatrierea de solicitanti de azil, a transmis sambata un purtator de cuvant al Ministerului de Externe, dupa aparitia unui document al guvernului german conform caruia Polonia este una dintr-un numar de 14 tari care au transmis ca sunt dispuse sa faca acest…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a discutat cu ministrul de Externe al Coreei de Sud, Kang Kyung-Wha, pentru a stabili care vor fi urmatorii pasi in relatiile cu statul nord-coreean dupa summit-ul istoric intre Donald Trump si Kim Jong-un de la Singapore, scrie Reuters.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE,…

- Marea Britanie nu are planuri sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si inca nu este de acord cu decizia Statelor Unite de a face acest lucru, a declarat luni purtatorul de cuvant al prim-ministrului Theresa May, citat de Reuters. "Prim-ministrul a spus in decembrie,…

- Marea Britanie nu are niciun plan de a isi muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si inca nu este de acord cu decizia Statelor Unite in acest sens, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Premierul a declarat in…

- Primarul general, Gabriela Firea, apreciaza ca, potrivit legislatiei in vigoare, locul primarului general ar fi fost "undeva in primul rand" la receptia oferita la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei, dar ca probabil sa nu s-a dorit acest lucru. Declarațiile survin dupa ce Gabrielei Firea…

- Ministrul de externe al Autoritatii Palestiniene, Riyad Malki, a sustinut, joi, ca toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa respecte o politica generala a blocului comunitar conform careia Ierusalimul este capitala a doua state.

- Ambasada Rusiei la Londra a anuntat, marti, ca orice eventuala transferare secreta a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, otraviti in Marea Britanie la 4 martie, va fi considerata drept rapire a unor cetateni rusi, informeaza Reuters. Daca cei doi vor…