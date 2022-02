Rusia iși evacueaza ambasada de la Kiev, in condițiile in care o invazie rusa in Ucraina este din ce in ce mai iminenta. Moscova a inceput sa-si retraga personalul diplomatic din Ucraina, a informat sambata agentia de presa rusa Ria Novosti. „Conform declaratiilor cetatenilor ucraineni, diplomatii si ofiterii consulari rusi din Ucraina au inceput sa […] The post Ambasada Rusiei din Kiev, evacuata! Incepe razboiul? first appeared on Ziarul National .