Ambasada Rusiei, amenintari directe cu citate din Putin dupa gafa lui Fifor

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a comentat joi seara declaratiile aparute in spatiul public pe tema scutului antiracheta de la Deveselu. Acesta le-a numit „simpatice” si a intarit ideea ca in Romania nu exista rachete balistice, cerand „sa se incheie acest subiect”. Ambasada Rusiei a declarat in aceeasi…

- Ambasada Rusiei a reactionat, joi, fata de afirmatiile „inadecvate” ale ministrului Apararii, Mihai Fifor, spunand ca urmareste cu oarecare surprindere agitatia generata de aceste declaratii. Ambasada sustine ca, in ceea ce priveste caracterul lansatoarelor si rachetelor din Romania, nu a auzit „nimic…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, considera "simpatice" afirmatiile unor oficiali referitoare la declaratiile sale privind baza de la Deveselu. "Cred ca, atunci cand vorbim despre modul in care se manifesta Federatia Rusa, nu mai incape niciun fel de dubiu. In ceea ce priveste declaratiile…

- Un reprezentant al ambasadei Rusiei la București, Pavel Alekseenko, a declarat, miercuri, dupa gafa facuta de ministrului Apararii Mihai Fifor, care a spus ca la baza de la Deveselu ar fi „rachete balistice”, ca declarațiile acestuia sunt inca o dovada ca scutul este „o amenintare directa la adresa…

- Publicatia sputnik.md, portavocea propagandei ruse, a exploatat imediat declaratia ministrului roman al Apararii, Mihai Fifor, potrivit careia baza militara de la Deveselu gazduieste rachete de atac. Moscova persifleaza si explicatia lui Fifor, cum ca afirmatia sa a fost o greseala de comunicare: „nici…

- Mihai Fifor a spus ca la Deveselu sunt rachete balistice. In realitate, la Deveselu sunt rachete interceptoare, cu rol de aparare tocmai impotriva rachetelor balistice. Ulterior, ministrul Apararii a declarat ca a fost vorba de o eroare de interpretare și nu ar fi afirmat ca la baza de la Deveselu se…

- Mihai Fifor a vorbit marti seara despre capacitatile militare tot mai bune ale Romaniei, in cadrul NATO si al parteneriatului strategic cu SUA. "Evident ca niciodata presedintele Putin nu o sa fie extrem de incantat de faptul ca in Romania se dezvolta capabilitati militare foarte serioase. Cum…